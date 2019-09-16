تجديد حبس المتهم فى حادث انفجار معهد الأورام 15 يوما

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحام العام الأول للنيابة، حبس حسام عادل، المتهم بالتورط فى حادث انفجار معهد الأورام، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى تورطه بالحادث الذى وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكى المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.

يشار إلى أن المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر بفتح تحقيق عاجل فى الحادث، وانتقلت النيابة إلى المكان وعاين فريق من المحققين موقع الانفجار، وكشفت وزارة الداخلية، فى بيانها، أن انفجار معهد الأورام ، جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات بمنطقة القصر العينى بمجموعة من السيارات أمام معهد الأورام والذى تبين من الفحص المبدئى، وجود كمية من المتفجرات بالسيارة المتسببة فى الحادث وأنها كانت تسير عكس الاتجاه.

وقامت وزارة الداخلية بمداهمة وكرين، بمحافظة الفيوم واخر بمدينة الشروق، ضمت عدد من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في الحادث، اتخذوا من تلك الاوكار مكانا للانطلاق لتنفيذ اعمالهم الإرهابية.

وأسفرت عملية المداهمة عن مصرع 17عنصر بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات، وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات.