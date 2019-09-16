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بريطانيا: الخطوط العريضة لأى اتفاق على "بريكست" أصبحت واضحة الآن

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:19 ص
بريطانيا: الخطوط العريضة لأى اتفاق على "بريكست" أصبحت واضحة الآن وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب
رويترز

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قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب اليوم الاثنين إن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أصبحت واضحة الآن بعد أن وصلت محادثات الانفصال بين لندن والتكتل إلى منعطف حاسم.

وأضاف راب لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) قبل اجتماع بين رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وزعماء الاتحاد فى لوكسمبورج اليوم الاثنين "تبادلنا الكثير من التفاصيل والخطوط العريضة لأى اتفاق واضحة للغاية الآن".

وتابع "أعتقد أنها علامة فارقة، رئيس الوزراء يبنى على المحادثات السابقة التى أجريناها منذ توليه المنصب".

وأضاف "متطلباتنا واضحة جدا، نريد حذف الترتيب غير الديمقراطى الخاص بأيرلندا ونريد أن نتمكن من تحويل علاقتنا فى المستقبل إلى أفضل اتفاقية للتجارة الحرة".

والترتيب الخاص بأيرلندا هو بند يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبى التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.

وأوضح راب أن بريطانيا تأمل فى التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبى المقررة يومى 17 و18 أكتوبر.

وقال "هذا هو المكان الذى يمكن إنجاز اتفاق فيه". وأشار إلى أنه إذا لم يكن التوصل لاتفاق ممكنا فإن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبى يوم 31 أكتوبر على أية حال.

 

 

 


دومينيك راب

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

بريكست

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