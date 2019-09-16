باكستان ترفض المشاركة فى أى دبلوماسية سرية مع الهند

إسلام آباد(أ ش أ)

رفضت باكستان المشاركة فى قنوات دبلوماسية سرية مع الهند، على الرغم من سعى بعض الدول القوية وكذلك بعض الدول الإسلامية إلى نزع فتيل التوترات المحتدمة بين الجارتين المسلحتين نوويا بشأن كشمير.

وذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الاثنين أن بعض الدول طالبت رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان بتخفيف حدة هجماته الكلامية على نظيره الهندى ناريندرا مودى، إذ وصفه بالفاشى وقارنه بأدولف هتلر.

وقال مسؤولون مطّلعون على تطورات الأوضاع - فى تصريح للصحيفة - إن باكستان مع ذلك رفضت هذه الطلبات وأوضحت أنها لن تتعامل مع الهند إلا من خلال قنوات دبلوماسية تقليدية بعد إقناع نيودلهى بالوفاء بشروط معينة.. وتشمل هذه الشروط رفع حظر التجول والقيود الأخرى المفروضة فى كشمير الهندية المحتلة.