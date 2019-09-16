انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" لملاحقة داعش فى صحراء الأنبار

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق اليوم الاثنين، انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" الهادفة إلى مطاردة مسلحى تنظيم داعش فى صحراء محافظة الأنبار غربى البلاد.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله ـ فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية ـ "انطلقت المرحلة الخامسة من هذه العملية فجر اليوم فى صحراء الأنبار بمشاركة ألوية عدة من الجيش العراقي".

وأوضح يار الله أن العملية ستشمل مناطق جنوب الطريق الدولى المحاذى مع محافظتى كربلاء والنجف وصولا إلى الحدود السعودية العراقية.

وتأتى العملية العسكرية الجديدة بدعم من القوات الجوية العراقية وطيران التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى ميليشيات الحشد الشعبي، وتهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة المطلوبين والعناصر الإرهابية وتعزير الأمن والاستقرار فى المناطق التى شملتها هذه المرحلة.