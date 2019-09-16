سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" لملاحقة داعش فى صحراء الأنبار

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:49 ص
انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" لملاحقة داعش فى صحراء الأنبار القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق اليوم الاثنين، انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" الهادفة إلى مطاردة مسلحى تنظيم داعش فى صحراء محافظة الأنبار غربى البلاد.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله ـ فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية ـ "انطلقت المرحلة الخامسة من هذه العملية فجر اليوم فى صحراء الأنبار بمشاركة ألوية عدة من الجيش العراقي".

وأوضح يار الله أن العملية ستشمل مناطق جنوب الطريق الدولى المحاذى مع محافظتى كربلاء والنجف وصولا إلى الحدود السعودية العراقية.

وتأتى العملية العسكرية الجديدة بدعم من القوات الجوية العراقية وطيران التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى ميليشيات الحشد الشعبي، وتهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة المطلوبين والعناصر الإرهابية وتعزير الأمن والاستقرار فى المناطق التى شملتها هذه المرحلة.

 


العراق

الانبار

صحراء الانبار

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة