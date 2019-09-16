انتهاء اختبار القدرات لـ 276 طالب للالتحاق بالمدرسة الفنية بجامعة سوهاج

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد كلية التعليم الصناعى، أن الاختبارات تمت تحت إشراف لجنة من وزارة التربية والتعليم، حيث ضمت عدد من الامتحانات التحريرية فى اللغة الإنجليزية، الرياضة، اللغة العربية، والاستدلال الميكانيكى لمعرفة قدرة ومهارة الطالب فى تقدير المعايير الميكانيكية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج اختيار الطلاب المقبولين بالمدرسة الفنية نهاية الأسبوع الحالى.

وذكر الدكتور شعبان حلمى رئيس لجنة التواصل المجتمعى بالجامعة، أن فعاليات الاختبارات تمت بحضور كلاً من عزيزة عبد العزيز، أمل توفيق، شريف عبد القادر أعضاء بلجنة الوزارة للتعليم بنظام التعليم المزدوج، وأيضاً محمد يونس علي مدير التعليم الصناعى وجوادة أحمد صبرة مدير إدارة التعليم الفنى، إضافة إلى عاطف أحمد السيد مدير مدرسة جامعة سوهاج للتعليم الفنى، وحجاج أبو الوفا وكيل المدرسة.