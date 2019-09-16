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انتهاء اختبار القدرات لـ 276 طالب للالتحاق بالمدرسة الفنية بجامعة سوهاج

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:44 م
انتهاء اختبار القدرات لـ 276 طالب للالتحاق بالمدرسة الفنية بجامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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انهت جامعة سوهاج اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وذلك بمقر المدرسة بكلية التعليم الصناعى بالحويتى.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إنه تم إجراء الاختبارات لعدد 276 طالب وطالبة من الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بمجموع 240 درجة وأكثر، مضيفاً أنه سيتم اختيار 60 طالب ممن اجتازوا الاختبارات للالتحاق للمدرسة التى تضم شعبتى التكييف والتبريد، والسكرتارية الطبية وتستمر مدة الدراسة بها ثلاثة سنوات.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد كلية التعليم الصناعى، أن الاختبارات تمت تحت إشراف لجنة من وزارة التربية والتعليم، حيث ضمت عدد من الامتحانات التحريرية فى اللغة الإنجليزية، الرياضة، اللغة العربية، والاستدلال الميكانيكى لمعرفة قدرة ومهارة الطالب فى تقدير المعايير الميكانيكية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج اختيار الطلاب المقبولين بالمدرسة الفنية نهاية الأسبوع الحالى.

وذكر الدكتور شعبان حلمى رئيس لجنة التواصل المجتمعى بالجامعة، أن فعاليات الاختبارات تمت بحضور كلاً من عزيزة عبد العزيز، أمل توفيق، شريف عبد القادر أعضاء بلجنة الوزارة للتعليم بنظام التعليم المزدوج، وأيضاً محمد يونس علي مدير التعليم الصناعى وجوادة أحمد صبرة مدير إدارة التعليم الفنى، إضافة إلى عاطف أحمد السيد مدير مدرسة جامعة سوهاج للتعليم الفنى، وحجاج أبو الوفا وكيل المدرسة.

 

 


سوهاج

جامعة سوهاج

اختبار القدرات

رئيس جامعة سوهاج

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