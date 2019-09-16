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اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:20 م
اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها حوار مع الكاتبة البريطانية ليندا هيرد، أكدت فيه أن الإعلام الغربى يعمل ضد مصر.
 
واقرأ أيضا على اليوم السابع غدا..
 

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير ويجب تصنيفهم كتنظيم إرهابى بعد كل ما فعلوه.. ما حدث فى 30 يونيو هو الديمقراطية والجيش استجاب لمطالب الشعب.. والسيسى الوحيد الذى فكر فى بناء المستقبل

 
السيسى يشهد حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام الجديدين.. الرئيس يشدد على أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون
 

السيسى خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتى يشيد بمتانة العلاقات مع الكويت.. ويؤكد: أمن الخليج جزء من الأمن القومى المصرى

 
أعضاء مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال لقائهم بالرئيس يشيدون ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى
 

إطلاق برنامج تحفيز الصادرات المصرية

 
الانتهاء من كوبرى بشاير الخير.. إنجاز 85% من المناطق التنموية بمحور المحمودية
 

تحرير الروشتات إلكترونياً بالتأمين الشامل

 
حضر النائب 61 جلسة من بين 244.. تامر الشهاوى.. ترك مهامه البرلمانية ومشكلات دائرته وتفرغ للبحث عن اللايكات
 

فريدة الشوباشى تكتب: المطلوب من السيسى

 
يورط الجبلاية فى إهدار المال العام.. محمد فضل يحارب عودة الجماهير وتطوير الكرة
 

ماسح أحذية يجتذب بائعى وسط البلد للحصول على أعضائهم.. ضبط سمسار أعضاء يستقطب الضحايا بـ "صندوق ورنيش"

 
اليوم السابع
 

 


السيسي

ليندا هيرد

ماسح الأحذية

الأعضاء البشرية

محمد فضل

اليوم السابع بلس

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