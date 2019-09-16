وأضاف المسئول - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - أن القصف استهدف منطقة "بالاكوت" بقطاع "مندهار" ، وأوضح المسئول - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - أن هذا الانتهاك لوقف إطلاق النار الذي بدأته باكستان غير مبرر، مشيرا إلى أن القوات الهندية ردت بالشكل المناسب.



يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".