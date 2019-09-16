سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

المهرجان الدولى الثانى للتمور الأردنية ينطلق 16 أكتوبر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:00 ص
المهرجان الدولى الثانى للتمور الأردنية ينطلق 16 أكتوبر مهرجان تمور - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدعم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ينطلق المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية 16 أكتوبر القادم بالأردن إضافة إلى مسابقة للتمور الأردنية بدورتها الثانية لإتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور الأردنية وتكريم الفائزين وذلك بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الاردنية عمان بحضور المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة الأردني وأحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور الأردنية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين بالأردن.

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة الأردنى أن هذا المهرجان جاء تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 10/3/2019 بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية مشيرا إلى أن إنتاج المملكة من تمور المجهول يبلغ حوالي 14 %من الإنتاج العالمي.

 

 

 


الاردن

تمور

مهرجان التمور

وزير الزراعة الأردنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة