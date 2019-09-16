المرور يضبط 3578 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة.

وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3578 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 73 مخالفة تجاوز سرعات و 1567 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 70 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 23 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و28 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 78 دراجة بخارية وسيارة.