الكنيسة الأسقفية تستقبل لجنة الكهنة والقسوس فى مجلس كنائس مصر

سارة علام

استقبل الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، اليوم، اجتماع لجنة الرعاية من الكهنة والقسوس فى مجلس كنائس مصر، وحضر الاجتماع عددِ من كهنة الطوائف الخمسة الأعضاء فى مجلس كنائس مصر وهم الكنيسة الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأسقفية، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس.

شهد الاجتماع كلمة من المطران منير حنا مُتحدثًا عن الأمراض التى تُصيب الرعاة فى الخدمة، وكيف نكون حذرين أن نصاب بها وكيفية تفاديها.

كما تحدث القس رفعت فكرى من الكنيسة الإنجيلية، فى كلمته عن الاختلاف فى شكل تقبل الإيمان المسيحى، وأكد أنه لن يغير هذا صلب العقيدة والإيمان أبدا بالإضافة لإلقاء محاضرتين بعنوان "الإيمان والعقل فى العصر الحاضر" على لسان القس نادر ميشيل - الرهبنة اليسوعية، الكنيسة الكاثوليكية والقس يوسف نبيل راعى كنيسة دير الملاك البحرى، الحدائق.