الكرملين يدعو لعدم اتخاذ خطوات متسرعة تؤدى إلى تفاقم الوضع فى الخليج

موسكو(أ ش أ)

حث المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، جميع الدول الإقليمية وغير الإقليمية على عدم اتخاذ خطوات متسرعة قد تؤدى إلى تفاقم زعزعة الاستقرار فى منطقة الخليج، داعيا إلى الالتزام بسياسة تساعد على تخفيف التوتر القائم.

وقال بيسكوف- فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، حول احتمال ضلوع إيران بالهجمات على المنشآت النفطية بالسعودية- "لدينا موقف سلبى من زيادة التوتر فى المنطقة.. وموسكو لم ولن تدعم أسلوب الاستنتاجات المتسرعة".

وكانت الخارجية الروسية قد نددت، فى وقت سابق، بالهجوم على المنشآت النفطية السعودية، داعية إلى عدم التسرع فى الاستنتاجات حول الجهة التى تقف وراء هذا الهجوم.