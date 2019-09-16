القبض على عاطل قبل ترويجه نصف كيلو هيروين فى الطالبية

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 500 جرام من مخدر الهيروين، وفرد خرطوش، و3 طلقات بالطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى تورط عاطل سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعلى الفور تم الحصول على إذن من النيابة تم القبض عليه، وبحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين، وفردخرطوش، و3 طلقات، وميزان حساس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.