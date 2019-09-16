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الغرفة الفرنسية: بعثة تجارية مصرية فى معرض لصناعة المنسوجات بباريس

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:49 م
الغرفة الفرنسية: بعثة تجارية مصرية فى معرض لصناعة المنسوجات بباريس محمود القيسى رئيس الغرفة الفرنسية
كتب عبد الحليم سالم

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تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر زيارة لمعرض (  Première Vision) والذى يعد من أكبر المعارض العالمية في مجال صناعة وإكسسورات الملابس والنسيج والجلود بمشاركة 1900 عارض وذلك في الفترة من 17 حتى 19 سبتمبر 2019 في باريس.

وقال بيان الغرفة اليوم انه ستشارك 9  شركات مصرية مختصة ، ومكتب للمحاماة وشركة شحن لوجيستى ، لافتا إلى أن الهدف من الزيارة مقابلة الشركات الفرنسية، ومجموعة من الزيارات، ومن بينها زيارة لمعرض (TexWorld) الذى يقدم حوالي 100 مورد للقطن والكتان العضوي، بالإضافة إلى المواد المعاد تدويرها والمنسوجات المستدامة الأخرى، والاتحاد الفرنسى للصناعات النسيجية وأيضاً غرفة التجارة الفرنسية العربية.

وأضاف البيان أن المشاركة  في المعارض الدولية هي السبيل الأمثل لتنمية الصادرات المصرية ، كما أنها تعد ملتقى بكبار رواد الأعمال الأوروبيين، وترافق هذه البعثة سلمى العقر من قطاع دعم الشركات بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، ووضعت الغرفة التجارية الفرنسية بمصر مجموعة من البرامج التي تقدم من خلالها الدعم الكامل لأعضاء بعثتها التجارية لتحقيق أقصى استفادة من الزيارات المقررة كما ستقوم بتوفير كافة المعلومات اللازمة للتعرف على شروط وقوانين دخول المنتجات المصرية للسوق الفرنسية ولا سيما اوروبية وعرض أفضل الفرص التصديرية المتاحة .


الغرفة الفرنسية

غرفة التجاة الفرنسية

باريس

الصادرات

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