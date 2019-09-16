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العثور على جثة طفل متغيب مقتول داخل عقار بمحافظة قنا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:10 م
العثور على جثة طفل متغيب مقتول داخل عقار بمحافظة قنا إسعاف - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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عثر الأهالى والأجهزة الأمنية بمدينة قنا، اليوم، على جثة الطفل المتغيب من يوم الجمعة، وعليها آثار دماء فى عمارة تحت الإنشاء بمنطقة السوق الفوقانى بقنا.
 
تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالعثور على الطفل، أحمد سيف، 11 سنة، جثة هامدة عليه أثار دماء داخل عمارة تحت الإنشاء فى منطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا.
 
 
وكانت أسرة الطفل "أحمد" قد تقدمت ببلاغ بغيابه من المنزل يوم الجمعة الماضى من المنزل ولم يعود إلى المنزل، مما دفع أهله لتكوين لجان للبحث عنه فى الأماكن التى يتردد عليها، وذلك بمعاونة شرطة محافظة قنا، حتى فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول العقار الجديد المتواجدة فيه جثة الطفل غارقة فى الدماء.
 
 
فيما شكل مدير مباحث المديرية اللواء محمد ضبش، فريق بحث لكشف غموض الجريمة ومرتكبها والقبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصرع طفل

محافظة قنا

مديرية امن قنا

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