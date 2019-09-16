الصين تدعو إسرائيل للحفاظ على أساس عملية السلام فى الشرق الأوسط

بكين (أ ش أ)

دعت الصين اليوم الاثنين، إسرائيل إلى الحفاظ على أساس عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً معارضتها للإجراءات أحادية الجانب فى المنطقة.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج- خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة- تعليقًا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خططًا لضم أجزاء من الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية إذا فاز فى الانتخابات العامة.

وقالت يينج إن الصين تعارض الإجراءات أحادية الجانب التى من شأنها تصعيد حدة التوترات فى منطقة الشرق الأوسط، داعيةً إسرائيل إلى توخى الحذر والحفاظ على أساس عملية السلام فى المنطقة.