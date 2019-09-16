سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية: إصابة سبعة مدنيين بانفجار عبوتين جنوبى وشمالى بغداد

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:39 م
الشرطة العراقية: إصابة سبعة مدنيين بانفجار عبوتين جنوبى وشمالى بغداد أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، بأن سبعة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين جنوبى وشمالى بغداد.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء، اليوم الإثنين، إن "عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على جانب الطريق بمنطقتى حى العلام والشرطة الرابعة انفجرتا اليوم، مما أدى الى اصابة خمسة مدنيين بجروح".

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمنى عراقى بإصابة مدنيين اثنين بتفجير عبوة ناسفة شمالى العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق، انفجرت اليوم، فى منطقة الشعب شمالى العاصمة بغداد".

وأضاف أن "تفجير العبوة أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

وتابع المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات أمنية وصلت الى مكانى الحادثين ونقلتا المصابين الى مستشفى قريب لتلقى العلاج".


العراق

انفجار عبوه

عبوه ناسفه

بغداد

اخبار العراق

اخبار بغداد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بغداد: بومبيو أبلغ عبد المهدى بأن هجمات السعودية لم تنطلق من العراق

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:54 م

وزارة النفط: العراق يوقع مذكرة تفاهم مع بوسكاليس الهولندية لبناء جزيرة صناعية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:23 م

العراق يتوقع إنتاج 600 ألف طن من الأرز فى 2019

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:47 م

رئيس وزراء العراق ووزير الخارجية الأمريكى يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:04 ص

جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق ينفى عزل قائد الجهاز من منصبه

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:03 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة