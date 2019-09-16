السيطرة على حريق إحدى العشش بعزبة البرنس فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت الحماية المدنية بالقليوبية، برئاسة العميد أحمد العشماوى مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، فى السيطرة على حريق بإحدى العشش الكائنة بمنطقة عزبة البرنس التابعة لمدينة بنها.

وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق قبل أن يمتد للمنازل والخيم المجاورة، كما نجح رجال الإطفاء من انتشال إسطوانة غاز من وسط النيران قبل أن تنفجر وتكون سببا فى وقوع كارثة أكبر.

وأسفر الحريق عن احتراق الخيمة بالكامل بما فيها جهاز نجلته التى كانت تستعد لحفل زفافها، ولم ينتج عن الحريق آى إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت قد سادت حالة من الغضب بين الأهالى بسبب تواجد هذه الخيم بجوار منازلهم تخوفا من اندلاع تلك الحرائق، وبداخل تلك الخيم أجهزة كهربائية وإسطوانات غاز تنظر بوقع كارثة فى حال ما إذا حدث حريق ولم يستطيع انتشال الإسطوانات فسوف تدمر منازلهم وتكون سببا في قتلهم، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.