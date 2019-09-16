السيسى يشيد بالعلاقات مع الكويت.. ويؤكد ارتباط أمن الخليج بأمن مصر القومى

كتب - محمد الجالي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الاثنين، مرزوق الغانم ، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتورعلي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، واللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، موجهاً الشكر للشيخ صباح الأحمد ، وللشعب الكويتي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتة الأخيرة إلى الكويت.

وأضاف المتحدث الرسمي ،أن مرزوق الغانم نقل إلى الرئيس تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

كما ثمن رئيس مجلس الأمة الكويتى ، دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصرى، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.