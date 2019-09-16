سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرئيس التنفيذى لسويفل: نستهدف التوسع فى آسيا وأفريقيا العام المقبل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:15 م
الرئيس التنفيذى لسويفل: نستهدف التوسع فى آسيا وأفريقيا العام المقبل مصطفى قنديل رئيس شركة سويفل
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال مصطفى قنديل ، الرئيس التنفيذى لشركة سويفل لخدمات نقل الركاب إن الشركة تعتزم التوسع فى مدينتين فى باكستان فى الأسبوعين المقبلين وتبدأ عمليات فى العاصمة التجارية لنيجريا لاجوس قبل نهاية العام.

 وفى مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال قنديل الرئيس التنفيذى لسويفل ، والذى شارك فى تأسيسها إن الشركة التى تقوم بتشغيل حافلات على طول الطرق الممهدة وتسمح لعملائها بالحجز والدفع باستخدام تطبيق إلكترونى، ستتوسع أيضا فى مانيلا فى النصف الأول من العام المقبل.

 وقال قنديل :"سندخل لاجوس قبل نهاية العام، ونضع نصب أعيينا على دار السلام وأبيدجان". كما تخطط الشركة للانطلاق فى أسواق أخرى بجنوب شرق آسيا ، موضحا إن الشركة تسعى لجمع أكثر من 100 مليون دولار فى جولة تمويلية فى النصف الأول من العام المقبل، وتستهدف أن تكون قيمتها مليار دولار فى غضون السنوات الخمس المقبلة.

ومنذ انطلاقها فى إبريل 2017، استطاعت سويفل أن تؤمن أكبر جولة تمويلية  لشركة تكنولوجية ناشئة فى مصر. وقال قنديل: " لقد كنا شركة قيمتها 2 مليون دولار قبل عامين ووصل رأسمالنا المدفوع الآن إلى 80 مليون دولار" ، ونأمل فى نهاية طرح الشركة للاكتتاب العام لكنه لم يقل  على أية بوصة. وأوضح أنه سيبحث على المدى الأطول عروض شراء مثلا من أوبر.

وأوضح قنديل البالغ من العمر 25 عاما  ،أن الشركة كانت تخسر المال لكنه توقع تحقيق ربح فى غضون عامين أو ثلاثة. ولفت إلى أنهم دخلوا هذا العام سبع مدن، ويستهدف ما بين 10 إلى 20 مدينة كبرى جديدة فى العام المقبل. كما يستهدفون الوصول إلى مليون رحلة يوميا فى مصر خلال السنوات الخمسة المقبلة.

 


مصطفى قنديل

سويفل

رئيس شركة سويفل

اسيا

افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة