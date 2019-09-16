الرئيس التنفيذى لسويفل: نستهدف التوسع فى آسيا وأفريقيا العام المقبل

كتبت ريم عبد الحميد

قال مصطفى قنديل ، الرئيس التنفيذى لشركة سويفل لخدمات نقل الركاب إن الشركة تعتزم التوسع فى مدينتين فى باكستان فى الأسبوعين المقبلين وتبدأ عمليات فى العاصمة التجارية لنيجريا لاجوس قبل نهاية العام.

وفى مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال قنديل الرئيس التنفيذى لسويفل ، والذى شارك فى تأسيسها إن الشركة التى تقوم بتشغيل حافلات على طول الطرق الممهدة وتسمح لعملائها بالحجز والدفع باستخدام تطبيق إلكترونى، ستتوسع أيضا فى مانيلا فى النصف الأول من العام المقبل.

وقال قنديل :"سندخل لاجوس قبل نهاية العام، ونضع نصب أعيينا على دار السلام وأبيدجان". كما تخطط الشركة للانطلاق فى أسواق أخرى بجنوب شرق آسيا ، موضحا إن الشركة تسعى لجمع أكثر من 100 مليون دولار فى جولة تمويلية فى النصف الأول من العام المقبل، وتستهدف أن تكون قيمتها مليار دولار فى غضون السنوات الخمس المقبلة.

ومنذ انطلاقها فى إبريل 2017، استطاعت سويفل أن تؤمن أكبر جولة تمويلية لشركة تكنولوجية ناشئة فى مصر. وقال قنديل: " لقد كنا شركة قيمتها 2 مليون دولار قبل عامين ووصل رأسمالنا المدفوع الآن إلى 80 مليون دولار" ، ونأمل فى نهاية طرح الشركة للاكتتاب العام لكنه لم يقل على أية بوصة. وأوضح أنه سيبحث على المدى الأطول عروض شراء مثلا من أوبر.

وأوضح قنديل البالغ من العمر 25 عاما ،أن الشركة كانت تخسر المال لكنه توقع تحقيق ربح فى غضون عامين أو ثلاثة. ولفت إلى أنهم دخلوا هذا العام سبع مدن، ويستهدف ما بين 10 إلى 20 مدينة كبرى جديدة فى العام المقبل. كما يستهدفون الوصول إلى مليون رحلة يوميا فى مصر خلال السنوات الخمسة المقبلة.