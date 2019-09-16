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الخارجية الفلسطينية: وعد نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على الخليل دعوة صريحة لنشر الفوضى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:00 م
الخارجية الفلسطينية: وعد نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على الخليل دعوة صريحة لنشر الفوضى أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الخارجية والمغترين الفلسطينية، أن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الاستعمارى، بأنه ينوى فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، اليوم الاثنين، أنه فى ظل السباق الانتخابى، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، وتأتى بعد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التى أدلى بها أثناء هذا الاقتحام، وتفسيرًا احتلاليًا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد التهويدى بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية بها.

وأكدت إدانتها ورفضها المطلق لوعود نتنياهو، مطالبة مجلس الأمن الدولى والمؤسسات الأممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الوعود، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التى يفرضها القانون الدولى لإجبار دولة لاحتلال للتراجع عن هذه التوجهات وإلزامها بعدم تنفيذها، خاصة أن وعود نتنياهو ستقوض ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعم الأمريكى اللامحدود لنتنياهو يشجعه على التمادي لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التهويدية، وفى التمرد على القانون الدولى والشرعية الدولية وقراراتها.


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