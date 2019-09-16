الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى قريبا عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم طرح 6 ملايين متر مربع أراضى قريبا عبر البوابة الإليكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن برنامج تحفيز الصادرات المصرية، يتضمن مبادرة لتشجيع التصنيع المحلى، حيث تم استقبال عددا من الطلبات من قبل الشركات فى إطار مبادرة تشجيع التصنيع المحلى .

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هناك مجموعة عمل تم تشكيلها، للعمل على تبسيط إجراءات عملية الإفراج الجمركى عن البضائع، والانتهاء من هذه الإجراءات قبل نهاية العام .

وقال رئيس الوزراء: "مستمرون فى الدخول بعمق فى كافة المشاكل السابقة التى تواجه قطاع الصناعة، والعمل على حلها".