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الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:49 م
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الحكومة الألمانية: إمدادات النفط لم تتأثر بالهجمات على مصاف سعودية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:17 م
الحكومة الألمانية: إمدادات النفط لم تتأثر بالهجمات على مصاف سعودية حريق أرامكو
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الألمانية، أن إمداداتها النفطية لم تتأثر بالهجمات على مصاف سعودية مطلع الأسبوع الجارى ، وأن أى قرار بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية يجب أن يكون بالاشتراك مع أعضاء وكالة الطاقة الدولية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الإثنين، إنه تتم مراقب الوضع عن كثب ، مشيرة إلى أن إمدادات النفط فى ألمانيا لم تتأثر فى الوقت الحالى.

وأضافت أنه بناء على المعلومات المتوفرة وما تلقته من السعودية ، فإن المصافى ستُغلق لعدة أيام أو ما يصل إلى أسبوعين ، وأنه يفترض ألا يكون لهذا أثر مستمر على إمدادات النفط العالمية.

ومن جانبه ، صرح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس ، بأن بلاده تعمل مع شركائها لمعرفة منفذ الهجمات على منشآت النفط السعودية، مضيفا أن الهجمات تثير خطر تصاعد الأوضاع.

وقال - في مؤتمر صحفي عقد اليوم - "نعكف حاليا مع شركائنا على تحليل الموقف لمعرفة المسؤول عن هذا الهجوم وكيف حدث".  


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