التفتيش الصيدلى بدمياط يضبط أدوية مجهولة المصدر بعدد من الصيدليات

شن لجان التفتيش الصيدلي بدمياط برئاسة الدكتورة جيهان الديب مدير إدارة الصيدلة وبإشراف الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة بدمياط عدة حملات على عدد من الصيدليات لضبط سوق الدواء.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط أدوية مهربة و غير مسجلة مصنفة جدول اول مخدرات "ترامادول"، أدوية منتهية الصلاحية، أدوية مجهولة المصدر و غير مسجلة بوزارة الصحة، أدوية خاصة بالتأمين الصحي، عدم تواجد الصيدلي المدير بالصيدلية، أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير.

و قد تم تحريز المضبوطات و عمل المحاضر اللازمة لذلك و تسليمها الى مراكز الشرطة التي تتبعها تلك الصيدليات.