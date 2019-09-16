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"التحالف العربى": هجوم ارامكو عمل إرهابى استهدف أمن الطاقة العالمى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:54 م
"التحالف العربى": هجوم ارامكو عمل إرهابى استهدف أمن الطاقة العالمى العقيد تركى المالكى
كتب محمد عبد العظيم

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قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركى المالكى، أن هجوم أرامكو عمل إرهابى ولدينا القدرة على حماية المناطق الحيوية، موضحا أن هذا الهجوم استهدف أمن الطاقة العالمى وليس فقط أمن السعودية

وأضاف العقيد تركى المالكى خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة فى هجومى "خريص وبقيق" إيرانية، لافتا إلى أن هذا الاعتداء لم ينفذ من الأراضى اليمنية كما زعمت ميليشيات الحوثى. 

وشدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن التحالف لديه القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات، مؤكدا أن الطائرات المسيرة الحوثية هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

 

 


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هجوم ارامكو

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