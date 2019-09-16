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التحالف: الدرونز المستخدمة فى هجوم أرامكو إيرانية الصنع

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:28 م
التحالف: الدرونز المستخدمة فى هجوم أرامكو إيرانية الصنع المالكى
وكالات

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قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن هجوماً إرهابياً كبيراً وقع يوم السبت استهدف منشأتي نفط في السعودية ، حسبما نشرت قناة سكاى نيوز عربية .
 
وأوضح المالكي، في مؤتمر صحفي بالرياض ، اليوم، الاثنين، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية، لافتاً إلى أن الطائرات المسيرة الحوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل.
 
وأضاف أن الهجوم على معملي أرامكو لم ينطلق من الأراضي اليمنية مثلما أعلنت ميليشيات الحوثي، وتابع: "نحن نعمل حالياً على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية"، وعرض المالكي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية.
 
وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح، السبت، أنه "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".
 
 

تحالف دعم الشرعية

اليمن

الهجمات الإرهابية

السعودية

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