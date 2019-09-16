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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:15 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، 14 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.
ففى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مواقع مختلفة من المحافظة، بينهم أمين سر حركة (فتح) بمخيم الفوار، ونائب رئيس مجلس بلدي بيت كاحل ونجله.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوان الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من نابلس، ومواطنين اثنين من كل من رام الله وقلقيلية وطولكرم، وشابا واحدا من كل من سلفيت وبيت لحم بعد أن داهمت منازلهم.
في سياق آخر، أعطب مستوطنون إطارات إحدى السيارات التي يملكها شخص فلسطيني، كما خطوا شعارات عنصرية في قرية دوما جنوب نابلس.
وقال مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، إن السيارة والمنزل الذي خط المستوطنون الشعارات العنصرية على جدرانه يعودان للمواطن مراد أحمد دوابشة.
يذكر أن الأمن الإسرائيلي كان قد أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الإرهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.


الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل

فلسطين

الضفة الغربية

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