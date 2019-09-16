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"الأعلى للإعلام" يعلن إرسال مخصصات بدل التكنولوجيا لـ"الصحفيين" تمهيدا لصرفه

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:38 ص
"الأعلى للإعلام" يعلن إرسال مخصصات بدل التكنولوجيا لـ"الصحفيين" تمهيدا لصرفه مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد

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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، أن المجلس أرسل المخصصات المالية الخاصة ببدل التدريب والتكنولوجيا لنقابة الصحفيين.
 
وأضاف المجلس فى بيان له، أنه قد وصلت مخصصات البدل إلى النقابة، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة سيتم بدء الصرف خلال الأسبوع الجاري من ماكينة الصراف الآلي.
 
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المنوط بها تلقى بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بصحفى الصحف الحزبية والمستقلة من وزارة المالية وإرساله إلى نقابة الصحفيين لصرفه للأعضاء.

نقابة الصحفيين

بدل الصحفيين

الأعلى للإعلام

مكرم محمد احمد

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