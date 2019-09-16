استمرار حبس مسجل خطر تعدى جنسيًا على والدته فى مصر القديمة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسجل خطر، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى جنسيًا على والدته تحت تهديد السلاح.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن سيدة فى العقد الخامس من العمر، تقدمت ببلاغ رقم 9820 لسنة 2019 جنح مصر القديمة، تفيد فيه باعتداء نجلها عليها جنسيًا بالإكراه أثناء مكوثه معها بالمنزل بمفردهما ثم فر هاربًا، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وكانت النيابة قررت فى وقت سابق، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإحالة السيدة إلى الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان تعرضها للاعتداء الجنسى من عدمه.