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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعاً بصعود أسهم إعمار

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:27 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعاً بصعود أسهم إعمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 8.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2878.04 نقطة، مدفوعاً بصعود أسهم إعمار.
  
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 91.4 مليون سهم محققة ما قيمته 182.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2635 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 15 سهماً، وانخفض 14 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 6.56%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.70%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.80%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.44%.
 

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