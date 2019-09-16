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إندبندنت: "كوستا" ضغطت على حكومة بريطانيا لمنع فرض ضريبة على الأكواب

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:49 م
إندبندنت: "كوستا" ضغطت على حكومة بريطانيا لمنع فرض ضريبة على الأكواب أكواب كوستا المستخدمة
كتبت ريم عبد الحميد

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كشفت صحيفة إندبندنت عن ضغوط مارستها سلسلة المقاهى الشهيرة "كوستا كوفى" على الحكومة البريطانية لعدم فرض ضريبة على أكوابها التى يتم استخدامها لمرة واحدة ، مؤكدة أن أكبر سلسلة للقهوة فى بريطانيا "كوستا" زعمت عدم وجود دليل على أن ضريبة قدها 25 بنسا على أكواب الاستخدام الواحد ستنجح، وضغطت على الحكومة بشدة قبل أن يتم فرض قيود على مقترحات فرض الضريبة على العكس من نصيحة نواب البرلمان البريطانى.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن كوستا كوفى، التى تبيع حوالى نصف مليار مشروب فى أكواب للاستخدام الواحد كل عام، رفضت المقترحات وقالت إن الحكومة  تسعى لجعل العملاء يدفعون أكثر، وذلك قبل أن يتخلى وزير المالية فى هذا الوقت فيليب هاموند  ،عن خطة فرض الضريبة فى ميزانية الخريف العام الماضى.

 وكان نواب لجنة المراجعة البيئية بالبرلمان قد أوصوا بفرض الضريبة، وأظهرت التجارب بما فيها واحدة فى ويسمنسشتر، أنها خفضت بشكل كبير عدد الأكواب التى يتم التخلص منها.

 لكن قبل صدور ميزانية هاموند، زعمت كوستا أن الحكومة ستتعمد استهداف "شاربى القهوة"، وتساءلت عما إذا كانت الأكواب المصنوعة من البلاستيك أو الورق يمكن وصفها ببلاستيك الاستخدام الواحد، بحسب الوثائق التى أطلعت عليها الصحيفة.

 وعلى الرغم التراجع عن خطة وطنية فى هذا الشأن، إلا أن رسما إضافيا قيمته 25 بنس على أكواب "التيك أوى" فى مجلس العموم والذى تم فرضه فى أكتوبر الماضى قد أدى إلى تراجع استخلام هذه النوعية من الأكواب من 58 ألف إلى 15 ألف شهريا.

 

 


كوستا كوفى

سلاسل القهوة

بريطانيا

الحكومة البريطانية

مجلس العموم

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