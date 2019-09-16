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إقامة مطارين جديدين غربى الأقصر.. ممثل اتحاد البالون الطائر يكشف التفاصيل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:00 ص
إقامة مطارين جديدين غربى الأقصر.. ممثل اتحاد البالون الطائر يكشف التفاصيل البالون الطائر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الكابتن طيار أحمد عبود ممثل الاتحاد المصرى لشركات البالون الطائر، أنه يجرى حالياً ربط سياحة البالون برحلات سفارى سياحية فى جبال البر الغربي، كما يتم التخطيط لإقامة مطارين جديدين لإقلاع رحلات البالون فى غربى محافظة الأقصر بجوار معابد ومقابر القدماء المصريين.

وأضاف الكابتن طيار أحمد عبود لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تتفرد عن باقى محافظات مصر بأنها ذات طقس يسمح بخروج رحلات البالون الطائر أغلب أيام العام، ولذلك يجرى العمل على زيادة الرحلات اليومية التى تخرج من مطار البالون الحالى والمطارات المقرر تدشينها مستقبلاً، حيث أنه حالياً تخرج رحلات البالون فى الصباح الباكر فقط.

وعن إحصائيات البالون التى تخرج من أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى بالأقصر، يقول ممثل الإتحاد المصرى لشركات البالون الطائر، أنه تخرج خلال العام أكثر من 11 ألف رحلة بالون تقل على متنها أكثر من 215 ألف سائح من مختلف جنسيات العالم، وتشمل الدول الأوروبية المختلفة وأمريكا الشمالية والجنوبية ودول آسيا بجانب الأخوة العرب العاشقين لرحلات البالون مع قطاع عريض من المصريين.

وأوضح طيار أحمد عبود ممثل الاتحاد المصرى لشركات البالون الطائر، أن مصر تعتبر أولى الدول فى المنطقة التى قدمت تدريبات لطيارين البالون، حيث تم تقديم تدريبات لـ30 طيار منذ حوالى 25 سنة، مشدداً على أن كافة طيارين البالون بالأقصر يتلقون أحدث التدريبات والدورات العالمية لتقديم أفضل خدمات لرواد البالون بمصر.

 

 


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