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إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال فى حريق التهم محتويات منزل بأسيوط

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:19 م
إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال فى حريق التهم محتويات منزل بأسيوط حريق شقة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

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أصيب 6 أشخاص بينهم أطفال بحالات اختناق وحروق بسيطة، فى حريق التهم محتويات منزل بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، دون معرفة السبب وتم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفى أسيوط الجامعى.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من أهالى المركز بنشوب حريق بمنزل بشارع العشرين وأنباء عن وقوع مصابين.

وبالانتقال وسيارات الإطفاء والإسعاف، تبين صحة البلاغ ونشوب الحريق بشقة تقيم بها أسرة، ما نتج عنه احتراق محتويات وأثاثات الشقة، وإصابة 5 أطفال أشقاء بحالات اختناق وهم : "سلمى. تامر"14 عاما، و"ملك تامر 8 أعوام"، و"رواء تامر" 4 أعوام ، و"أشرقت تامر" عامان، و"مصطفى تامر عام" فضلا عن إصابة صاحب المنزل.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده، ونقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى أسيوط الجامعى، وإسعافهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.


امن اسيوط

حريق منزل

مركز منفلوط

مدير امن اسيوط

اسيوط

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