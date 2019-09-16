أول تعليق للمرشح الرئاسى التونسى المحبوس نبيل القروى بعد تقدمه بالانتخابات

كتب محمد تهامى زكى

أصدر نبيل القروى، المرشح الرئاسى التونسى المحبوس ورئيس حزب قلب تونس، بيانا يعبر فيه عن سعادته بالتأهل لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التونسية وفقًا للؤشرات الأولية، مؤكدا أن أبناء الشعب التونسى قدموا صورة حضارية وعاقبوا من سرق أصوات الناخبين وتلاعبوا بالانتخابات.

وقال القروى خلال البيان، الذى تم نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، جاء فيه:

"اليوم نهار استثنائىّ، استثنائى للدّيمقراطيّة، استثنائى فى حياة التونسيّات والتونسيين، استثنائى فى تاريخ بلادنا، شعب تونس العظيم، اليوم أنت قلت كلمتك ونحنا سمعناك من خلال تصويتك، أنت عبّرت على إرادتك وعلى التنوّع اللى فيك، لكنّك عبّرت أنّو أولويّتك هى رغبتك باش تغيّر وضعك وحاجتك للأمل" .

وأضاف القروى: "بثقتكم وبوجودى بين الزوز النّاجحين للدّور الثانى من جملة 26 مترشّح، أنتم ما قلتو بكلّ وضوح "لا" للظّلم، "لا" للفقر والتهميش"، "نعم" للدّولة العادلة، نعم لمستقبل أفضل، نعم للأمل

شعب تونس العظيم".

وتابع القروى: "اليوم أنتم عاقبتو النّاس اللى حاولت تسرق أصوات الناخبين وتتلاعب بالانتخابات بحطّانى فى السجن من غير محاكمة ومنعى من القيام بحملتى، عاقبتوهم خاطركم عندكم مبادئ وإرادتكم حرّة، رسالتكم واضحة وسمعها كلّ العالم ، نحبّ نشكر فى البداية كلّ إلّى عطاونى ثقتهم وصوّتولى، نحب نشكر رفاقى فى حزب قلب تونس اللى رشحونى للانتخابات الرّئاسيّة، وفريق حملتى اللى تعب برشة خصوصا مع الظّروف اللى مرّيت ومازلت نمرّ بيها، نحب نشكر برشا زوجتى ورفيقة دربى سلوى السماوى وصغارى الثلاثة، كانو بالنسبة ليّا عنصر تشجيع وإصرار وتحدّى، ونحبّ نتوجّه بالشكر والتقدير لجيشنا الوطنى والحرس الوطنى وقوات الأمن إلّى حماو ووصّلوها لبرّ الأمان".



بيان القروى

وأوضح القروى: "اليوم الشعب التونسى اختار زوز مترشحين باش يمرّو للدّور الثانى بعد أقلّ من شهر لانتخاب الرئيس الثانى فى الجمهوريّة الثانية، فى الدّور الثانى نتمنّاو أنّو المظلمة اللى تعرضتلها تزول، ويكون التنافس الانتخابى نزيه تتساوى فيه حظوظ المترشحين الزوز مع الاحترام الكامل للدّستور والقوانين ولإرادة المواطنين والناخبين، يلزم نحافظو على سمعة بلادنا فى العالم اللى قاعد يتابع فى التطوّرات الأخيرة بكلّ اهتمام وقلق، اليوم المظلمة إلّى عشتها تهون وأنا نشوف فى بلادى تقاوم وتدافع على حقّ مواطنيها، المظلمة إلّى أنا فيها لازم تزول كيما لازم تتوقف المظالم ضدّ التوانسة الكلّ".



نبيل القروى

واستكمل القروى: "نحبّ نتوجّه لأغلب المترشحين اللى ما تمكنوش من المرور إلى الدّور الثانى نقوللهم: "إنتوما قمتو بمعركة مشرّفة وآنا نمدّلكم يدى بكلّ احترام لأفكاركم، ونقول لكلّ الناخبين اللى المرشحين متاعهم ما نجحوش، فمّة دور ثانى فى انتظاركم وفرصة أخرى باش تختارو، وفى ظرف شهر باش يكون عندكم الخيار مرّة أخرى بين زوز مترشحين، نتمنّى أنّو خياركم يستبعد تونس المنغلقة، الخائفة، واللى تنتمى للماضى، نحبّكم تختارو تونس ديمقراطية تحترم مؤسساتها، منفتحة، ذكيّة، متسامحة ومتضامنة، تونس اللى باش نبنوها مع بعضنا بالأغلبيّة بإذن الله".

وتابع القروى: "من الليلة، نحب ندعو كلّ أصحاب الإرادة الصادقة اللى يحملو معانا برشة مبادئ مشتركة أنّهم يدعمونا، ونطلب منهم يلتحقو بينا فى الدور الثانى، لكن قبل الدّور الثّانى متاع الانتخابات الرئاسيّة، نحبّ نذكّركم اللى إنتوما مدعوين نهار 06 أكتوبر لموعد مهمّ برشة هو الانتخابات التشريعيّة، ونذكّركم اللى الحملة التشريعيّة بدأت البارح" .

واختتم القروى بيانه، قائلا: "اليوم حزب قلب تونس مفتوح على كلّ اللى يحملو معاه نفس المثل والرؤية للمستقبل، يلزمنا مع بعضنا، نوحّدو كلّ الوسائل اللى عندنا من أجل تونس قويّة ومستقرّة وأفضل، نحنا نعيشو لحظة تاريخيّة يلزم نكتبوها مع بعضنا، عاشت تونس حرّة أبيّة وعاش شعب تونس العظيم".