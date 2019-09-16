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أمين عام "الناتو" يصل بغداد لإجراء محادثات مع الحكومة العراقية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:48 م
أمين عام "الناتو" يصل بغداد لإجراء محادثات مع الحكومة العراقية ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو"
أ ش أ

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وصل ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اليوم الاثنين،  العاصمة العراقية بغداد، لإجراء محادثات مع الحكومة العراقية وقيادة المهمة التدريبية الجديدة التابعة للحلف فى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى لحلف شمال الأطلسى، أن الجنرال تود ولترز قائد قوات الناتو فى أوروبا، يرافق ستولتنبرج خلال زيارته إلى العراق.

وبدأ أمين عام الناتو جولته بزيارة مدرسة الاتصالات العسكرية بمنطقة "التاجي" العراقية، وهى واحدة من المؤسسات التعليمية التى يدعهما الحلف، والتى تقوم بتدريب موظفى وزارة الداخلية على مكافحة الإرهاب.

كما قام ستولتنبرج بزيارة كتيبة الطيران التكتيكية، التى تضم مروحيات هليكوبتر كندية من طراز "سى اتش - 146 جريفون"، والتى تقدم بدورها الدعم الأساسى لجهود الناتو التدريبية والاستشارية فى العراق.

ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرج كلا من الميجور جنرال داني فورتين، الذي يقود بعثة مستشاري ومدربي الناتو في العراق، والجنرال روبرت وايت قائد عملية "العزم الصلب"، فضلا عن لقاء عدد من المسئولين العراقيين رفيعي المستوى وممثلين عن المجتمع الدولي.

جدير بالذكر أنه فى أعقاب القرار، الذي اتخذه قادة حلف الناتو خلال انعقاد قمة الحلف فى العام الماضى، أُرسل مئات المدربين وفرق الدعم من جانب الحلفاء وشركائهم إلى العراق، من أجل تقديم الدعم والمشورة، كما يقوم الناتو بتقديم الدعم لعدد من المدارس والأكاديميات العسكرية فى العراق، بما فى ذلك جامعة الدفاع العراقية للدراسات العسكرية، حيث ترمى هذه الجهود إلى زيادة فعالية القوات والمؤسسات العراقية وكبح جماح الإرهاب الدولى الذى يهدد حلفاء الحلف.  


حلف شمال الاطلسى

الناتو

العراق

المنظمات الدوليه

اخبار العراق

الارهاب

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