أمين عام أوبك يبحث تطورات سوق النفط مع رئيس وكالة الطاقة الدولية

رويترز

قال مصدر بأوبك لرويترز إن أمين عام المنظمة محمد باركيندو بحث تطورات سوق النفط مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الاثنين بعد هجمات على منشآت نفط سعودية.

وأضاف المصدر أن باركيندو وبيرول أبديا رضاهما بشأن "احتواء السلطات السعودية للوضع" واتفقا على مواصلة مراقبة السوق والإبقاء على اتصال دوري خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر أن عقد اجتماع طارئ لأوبك وحلفائها "غير مطروح للبحث" حاليا، بعد هجمات على منشآت نفط سعودية أدت إلى انخفاض إنتاج المملكة النفطي بواقع النصف.