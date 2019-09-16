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"أحياء الإسكندرية" تعقد اليوم لقاءات جماهيرية مع مقدمى تقنين الأراضى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:00 ص
"أحياء الإسكندرية" تعقد اليوم لقاءات جماهيرية مع مقدمى تقنين الأراضى الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت أحياء الإسكندرية، عن اجتماع اليوم الاثنين مع مقدمى طلبات تقميم الأراضى، بالديوان العام للحى التابع له، حيث أعلنت كل من أحياء غرب الإسكندرية وهى العجمى والعامرية ومدينة برج العرب عن عقد لقاء جماهيرى لتوضيح مفاهيم التقنين للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين الأراضى، وبحضور إدارة أملاك الدولة ولجنة تلقى طلبات تقنين الأراضى، وأعضاء اللجنة القانونية.

وقد أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه عند سداد الثمن بالكامل سيتم خصم 10% من الثمن الاجمالى للأرض، و فى حالة سداد مقدم التعاقد بنسبة 25 % من الثمن سيتم تقسيط الباقى على 3 سنوات بفائدة سنوية 7%، أما فى حالة الضرورة فالحد الأدنى لسداد مقدم التعاقد فهو 15%، و الحد الأقصى لمهلة السداد هى 7 سنوات بفائدة 7% سنويا، ومن الممكن قبول أى مبلغ من مقدم التعاقد لحين استكمال نسبة التعاقد من سريان القائدة و هى 7% سنويا على المبلغ المتبقى، وفى حالة عدم السداد لرسوم الفحص أو المعاينة أو مقدم التعاقد يتم تنفيذ قرارات الإزالة.

يذكر أن الإسكندرية قد تلقت أكثر من 2000 طلب تقنين، للاراضى، جاءت أحياء غرب الإسكندرية هى الأكثر تعرضا للتعديات خاصة بالعامرية وبرج العرب.


الاسكندرية

تقنين الاراضى

غرب الاسكندرية

طلبات التقنين

املاك الدولة

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