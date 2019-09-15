7 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر واليابان.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

كشف تقرير حديث أعده مكتب التمثيل التجارى لمصر فى طوكيو عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام 2018 ليصل الى نحو 1.265 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.

ونرصد فيما يلى 7 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر واليابان: