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3 محاور رئيسية تطرق إليها مؤتمر الشباب الثامن.. تعرف عليها

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:30 ص
3 محاور رئيسية تطرق إليها مؤتمر الشباب الثامن.. تعرف عليها المؤتمر الوطنى الثامن للشباب
كتب أحمد عرفة

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قال النائب سعد الجمال، إن المؤتمر الوطنى الثامن للشباب يعد أقوى منصات اللقاء والتواصل بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب والشعب المصرى بأكمله، لتوضيح وشرح وتناول كل اهتمامات الوطن، وما يتم فيه من إنجازات وما يواجهه من تحديات فى شتى المجالات، ويسهم الشباب بفاعلية فى وضع تصورهم لمستقبل الأمة.

وأضاف سعد الجمال، أن المؤتمر ركز على 3 محاور وهى تقيم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا التى جرى استعراض كل المكونات لظاهرة الإرهاب سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى وسبل مواجهته، والتجربة المصرية الرائدة فى مكافحة الإرهاب أمنيًا وعسكريًا وتنمويًا، وأن هذه المكافحة لم تنعكس فقط على مصر وإنما لاستقرار المنطقة بأسرها؛ وأن ظاهرة الإرهاب لم تنتشر إلا بوجود دول تمولها وتدعمها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المحور الثانى تحدث حول تأثير نشر الأكاذيب على الدولة جرى فيها تناول أساليب حرب الجيل الرابع محاولات نشر الشائعات وتزييف الوعى.

ولفت النائب سعد الجمال، إلى أن تناول الرئيس السيسى بكل الصراحة والوضوح توضيح أهداف هذه الحرب وجوهرها من زعزعة الثقة بين الشعب وقيادته، والتشكيك فى كل الإنجازات الضخمة التى تحققها الدولة فى مختلف المجالات.

وتابع سعد الجمال، أن ثالث الجلسات والمحاور كانت تحت عنوان "اسأل الرئيس"، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى على مدار المؤتمرات السابقة كنوع من التواصل المباشر بين الرئيس والشعب، للرد على استفساراتهم والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم من التجربة الرائدة التى أطلقها الرئيس بنجاح منقطع النظير لمؤتمرات الشباب، سواء المحلية منها أو الدولية، تجربة أشاد بها العالم ومنظمة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان لثرائها وتنوعها وفلسفتها القائمة على الديمقراطية الحقيقية فى إشراك الشعب والشباب، خاصة فى أمور الحكم ورسم مستقبل وطنه.


سعد الجمال

البرلمان

مؤتمر الشباب

الرئيس السيسى

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اليوم السابع بلس

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