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‎التضامن: تدريب المكلفين بالخدمة العامة من محافظة القاهرة ضمن برنامج "مودة"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:35 م
‎التضامن: تدريب المكلفين بالخدمة العامة من محافظة القاهرة ضمن برنامج "مودة" مكلفي الخدمة العامة بمحافظة القاهرة
كتب مدحت وهبة

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‎تباشر وزارة التضامن الاجتماعى، دورها فى توعية الشباب المقبل على الزواج من خلال مشروع "مودة" حيث تم تنظيم البرنامج التدريبى لأحدث دفعات الخدمة العامة بمحافظة القاهرة وعددها 200 شاب وفتاه بمركز التعليم المدنى بالقاهرة تمهيدا لتطبيق البرنامج على جميع مكلفى الخدمة العامة بكل محافظات الجمهورية فى مراحل أخرى لاحقة.
 
‎وذكرت رمزه صدقى، مدير مشروع "مودة " أن البرنامج التدريبى قد تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا من خلال رفع وعى تلك الفئة من الشباب فى سن الزواج من خلال مدربي مشروع مودة الذين تم تدريبهم على الدليل العلمى للمشروع  حيث يقوم المدرب بتوعية الشباب على أسس التعامل بين الزوجين من خلال معرفة كلا الطرفين الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية لنجاح الحياة.
 
‎أيضا كيفية التواصل الجيد بين الزوجين والذى يساعد فى حل الكثير من المشكلات والتعرف على كيفية مواجهة الصعوبات بطرق بسيطة من خلال تنفيذ ورش تدريبية يقوم بها عدد من الأساتذة المتخصصين.
 
وأكد أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذى لبرنامج مودة أن ورش العمل تدعم عملية التوعية من الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية والدينية على حقوق وواجبات كلا الطرفين داخل العلاقات الزوجية فمن الجانب الاجتماعي تتضمن كيفية اختيار شريك الحياة من الطرفين وكيفية التواصل الجيد بين الزوجين وطرق التعامل مع المشكلات الأسرية داخل الأسرة مع عدم إفشاء الأسرار الخاصة بكل طرف من الزوجين. 
 
‎ومن الجانب الصحى فيتم توعية الشباب بخطورة زواج الأقارب وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج والصحة الانجابية وبعض الرسائل الصحية التي تساهم في زيادة الوعي لدى الطرفين من الناحية الصحية.
 
‎كذلك الجانب الديني عن طريق الالتزام بالواجبات والمسئوليات التى نص عليها الدين من أحكام فترة الخطبة والأدوار والمسئوليات لكل من الطرفين وبعض الأخلاق التى يحثنا عليها الدين مثل تقبل الآخر والاحترام المتبادل والتعاون بين الزوجين.
 
‎جدير بالذكر أن مشروع مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء ويستهدف مودة الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتى الدفاع والداخلية.
 
وأيضاً المتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات والتواصل مع تلك الفئات عن طريق تنظيم حملة اتصال مباشر لرفع الوعي وتغيير المفاهيم بين الشباب المقبل على الزواج عن طريق إعداد مادة علمية موحدة وتدريب الكوادر المنفذة للتدريبات.
 
برنامج مودة (2)
برنامج مودة 

برنامج مودة (3)
برنامج مودة 

برنامج مودة (4)
برنامج مودة 

برنامج مودة (5)
برنامج مودة 

برنامج مودة (6)
برنامج مودة 

برنامج مودة (1)
برنامج مودة 
 

التضامن

زمره صدقى

الخدمة العامة

محافظة القاهرة

برنامج مودة

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