وكيل "تعليم الدقهلية" يأمر بتشكيل لجنة لإعادة توزيع صفوف الابتدائى بالسنبلاوين

الدقهلية - سارة الباز

أمر على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بتشكيل لجنة من التخطيط والتعليم الإبتدائى ومجلس أمناء المدارس لإعادة توزيع صفوف الابتدائى بمدرسة فاروق الباز التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، بناء على خريطة توزيع المربع السكنى الموجودة بالوحدة المحلية، وفتح فصل بمدرسة عمر بن الخطاب لتقليل الكثافة بمدرسة فاروق الباز.

كما أوصى وكيل الوزارة، بفتح قاعة رياض أطفال بمدرسة النجاح، وندب مدرسة رياض أطفال من مدرسة فاروق الباز بإدارة السنبلاوين التعليمية.

وقام أشرف الغرباوى، وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية برفع مذكرة للتخطيط والتعليم الإبتدائى لتنفيذ تعليمات وكيل وزارة التعليم.

جاء ذلك فى أعقاب جولة وكيل الوزارة التفقدية لعدد من مدارس إدارة السنبلاوين على مدار اليوم برفقة أشرف الغرباوى، وكيل الإدارة؛ لمتابعة انتظام الدراسة فى مرحلتى رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى.

وتفقد خلال جولته عدد من الفصول والقاعات بمدرسة النجاح بطوخ الأقلام، وأكد على ضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة من الداخل والخارج وتجميلها وتزين الفصول بالوسائل التعليمية.

وأكد على ضرورة تزويد الفصول بالمراوح الحائطية واستبدال مراوح السقف، حرصا على سلامة الطلاب.

وشدد على ضرورة متابعة الفصول الدراسية والاهتمام بالإذاعة المدرسية وطابور الصباح وتنمية مواهب التلاميذ، وطالب بالالتزام بالبرامج والخطط المنصوص عليها المنهج الدراسى وممارسة الأنشطة، ثم تفقد مدرستى فاروق الباز، وعمر بن الخطاب ولاحظ وجود كثافة بمدرسة فاروق الباز، التى أصدر قراراته بشأنهما.