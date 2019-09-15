وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد مدارس غرب و يؤكد على غرس روح الإنتماء

الاسكندرية جاكلين منير

تفقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأحد، عدد من مدارس إدارة غرب التعليمية بالإسكندرية للاطمئنان على سير الدراسة في اليوم الثالث بالعام الدراسى الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ للصفوف الأولى بالإسكندرية.

وتابع سير وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، حيث تفقد مدرسة عمر بن عبد العزيز الإبتدائية و استكمل جولته بمدرسة الزهور الرسمية لغات بإدارة غرب التعليمية.

وتقدم يوسف الديب بالتهنئة للطلاب والمعلمين متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالنشاط والتفوق و النجاح ،وشدد على أهمية ارثاء و غرس روح الانتماء و الروح الوطنية لدى ابنائنا الطلاب من أجل رفعة وطننا الغالى مصر.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة وجود علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح، و كذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصا على سلامتهم.

وشدد أيضا على حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة ، وتفعيل بنك المعرفة المصري.

يذكر أن العام الدراسى الجديد قد بدأ فى نحو 700 مدرسة بالاسكندرية فى مراحل رياض الاطفال و الصف الاول و الثانى الابتدائى، و اكدت مديرية التربية و التعليم على انتظام الدراسة و توزيع الكتب المدرسية.