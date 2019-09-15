وزير الخارجية الكويتى يتوجه لجدة لحضور اجتماع "التعاون الإسلامى" الاستثنائى

الكويت (أ ش أ)

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، إلى السعودية؛ ليترأس وفد بلاده المشارك فى الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى بمقر الأمانة العامة للمنظمة فى جدة، وذلك لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة حال فوزه فى الانتخابات.

ويضم الوفد الكويتى كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين، وقنصل عام الكويت فى جدة المندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامى الوزير المفوض وائل العنزي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين فى وزارة الخارجية الكويتية.

وكانت السعودية قد دعت الثلاثاء الماضي، إلى عقد اجتماع طاريء لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية حال فوزه فى الانتخابات القادمة، وطالبت الدول والمنظمات والهيئات الدولية كافة، بإدانة ورفض هذا الإعلان، واعتبار أى إجراء يسفر عنه، باطلا ولا يترتب عليه أى أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية والثابتة.