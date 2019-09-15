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وزير أوقاف السعودية: الرئيس السيسي مجاهد.. وشجاعته حافظت على مصر.. فيديو

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:13 م
وزير أوقاف السعودية: الرئيس السيسي مجاهد.. وشجاعته حافظت على مصر.. فيديو الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي
كتب سمير حسنى

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أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية، أن مصر أرض الكنانة وأرض الصمود والثبات فى وجه البغى وقوى التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهابيين أرادوا بهذا الوطن شرا مستطيرا.

 

وقال وزير الأوقاف السعودي، خلال افتتاح المؤتمر الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "الرئيس المجاهد عبدالفتاح السيسي الذى دافع دفاعًا قويًا مخلصًا أمينًا صادقًا عن هذا الوطن مصر الغالية التى أراد بها الإرهابيون وأعداء هذا الوطن الكبير والأصل والأساس فى الأمة العربية إلى أن يصل إلى أسوأ حالته، مؤكدا أن شجاعة الرئيس العظيم ووقوف الشعب المصرى النبيل الذى حافظ على دينه وتراثه وعاداته وأمنه كان له أبلغ الأثر فى المحافظة على أمن هذا الوطن العظيم الذى أريد به شرًا مستطيرًا".


عبداللطيف آل الشيخ

السعودية

وزير الاوقاف السعودي

السيسي

اليوم السابع بلس

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