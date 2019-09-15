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وزراء خارجية دول "التعاون الإسلامى" يدينون الاعتداء على معملى نفط فى السعودية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:26 م
وزراء خارجية دول "التعاون الإسلامى" يدينون الاعتداء على معملى نفط فى السعودية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
أ ش أ

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أدان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى، بأشد العبارات وبالإجماع استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية فى محافظة بقيق وخريص "شرق المملكة"، وذلك على هامش اجتماعهم الطارئ اليوم بجدة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد- : "إن الوزراء عبروا عن إدانتهم للحادثة الإرهابية، ونوهوا بالبيانات الرسمية الصادرة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التى دانت واستنكرت هذه الاعتداءات المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى المملكة والمنطقة، واستهداف إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمى".

وأوضح العثيمين، أن الوزراء أعربوا عن تضامن دولهم مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيدين بما تقوم به من دور محورى فى مكافحة الإرهاب.

وطالب الأمين العام، الوزراء بوقفة جادة ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه، معتبرين أن المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامى.

وطلب الوزراء فى اجتماعهم من الأمين العام إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بهذا الإجراء، وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزارى المقبل.


التعاون الاسلامى

الخارجيه العرب

السعوديه

ارامكو

الحوثى

الارهاب

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