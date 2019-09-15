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هيئة النقل العام بالقاهرة تحصد 3 ميداليات فى بطولة الجمهورية للشركات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:00 م
هيئة النقل العام بالقاهرة تحصد 3 ميداليات فى بطولة الجمهورية للشركات فريق هيئة النقل العام
كتب سيد الخلفاوى

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فازت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق على، بـ3 ميداليات ذهبية، فى بطولة الجمهورية للشركات، فى عدد من المسابقات الرياضية ما بين كرة قدم ورفع أثقال وكرة شاطئية ومسابقات فنية وثقافية، تحت إشراف نجلاء أبو الحمايل رئيس مجلس ادارة نادى هيئة النقل وعماد عبد الجليل نائب رئيس مجلس ادارة النادى.
 
وفازت هيئة النقل العام بالقاهرة، ببطولة الجمهورية للشركات لكرة القدم الشاطئية، 40 سنة" بعد الفوز فى المباراة النهائية على فريق مكة حديد طنطا 9/1، وفاز فريق رفع الأثقال رواد 35 سنة، بالمركز الأول كما فاز فريق رفع الأثقال رواد 45 سنة، بالمركز الاول أيضا، والمركز الثالث فريق العمومى.
 
وهنأ اللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، نادى هيئة النقل العام وأعضاءه وقياداته ولاعبيه بما حققوه، مؤكدا أنه حريص على رفع الروح المعنوية لكل أعضاء النادى وموظفى الهيئة، مهنئا أسامة عبد الجواد المدير التنفيذى لنادى هيئة النقل العام والكابتن محمد أبو بكر مدير النشاط الرياضى والكابتن أحمد على المدير الإدارى للنادى وكل من سيد حسن ومصطفى عبد الغفار ومحمد السيد.
فرق هيئة النقل العام (1)
فرق هيئة النقل العام 

فرق هيئة النقل العام (2)
فرق هيئة النقل العام 

فرق هيئة النقل العام (3)
فرق هيئة النقل العام 

فرق هيئة النقل العام (1)
فرق هيئة النقل العام 

فرق هيئة النقل العام (2)
فرق هيئة النقل العام 

فرق هيئة النقل العام (3)
فرق هيئة النقل العام 
 

النقل العام

هيئة النقل العام

بطولة الجمهورية للشركات

الرياضة

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