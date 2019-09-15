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هند صبرى لـ اليوم السابع بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: تونس على طريق الديمقراطية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:21 م
هند صبرى لـ اليوم السابع بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: تونس على طريق الديمقراطية هند صبرى مع محررة اليوم السابع
كتبت - إيمان حنا

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حرصت الفنانة التونسية هند صبرى، على الإدلاء بصوتها فى انتخابات رئاسة تونس، مؤكدة أنها شاركت من أجل مستقبل بلدها وتحقيق حلم كل التونسيين فى الوصول إلى الاستقرار.
 
 
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هند صبرى مع محررة اليوم السابع
 
وأضافت هند صبرى؛ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عقب إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية لتونس اليوم، إن هذا حق اكتسبه الشعب التونسى وعلى الجميع أن يشارك، فتونس مقبلة على مرحلة حاسمة فى تاريخها، ونحن مدركين حجم الصعوبات التى تواجهنا، وبدأت التحديات منذ عامين لكننا واثقون أننا نسير فى طريق تحقيق الديمقراطية.
 
وأكدت أن "كل التونسيين لازم يقفوا جنب بلدهم للوصول إلى نتيجة يكون الكل راضيا عنها"؛ معربة عن تمنياتها لبلدها بالاستقرار والأمن والأمان .
 
وعن حجم مشاركة المرأة التونسية سواء كمرشحة أو كناخبة، أكدت هند صبرى أن المرأة فى توتس تتمتع بحس وطنى عالى، وهذا واضح من مشاركتها فى التصويت ولكن بالنسبة للمرشحات كنا نتمنى حجم مشاركة أفضل، وهذا ما نتوقعه ونتمنى أن تكون مشاركتها أفضل فى المستقبل. 
 
ومازال أبناء الجالية التونسية فى مصر يقبلون على لجنة الاقتراع فى مقر السفارة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالى، وسط حضور قوى ومشاركة مميزة للمرأة التونسية التى كانت أول من أدلى بصوته منذ اللحظة الأولى صباح اليوم الأول للاقتراع.
 
ومن المنتظر الانتهاء من عملية فرز الأصوات للتونسيين بالخارج مساء اليوم، حيث سيغلق باب الاقتراع فى تمام السادسة مساء (حسب التوقيت المحلى لكل دولة).
 
الفنانة-هند-صبرى
الفنانة-هند-صبرى

هند-صبرى
هند-صبرى

هند-صبرى-بعد-الإدلاء-بصوتها
هند-صبرى-بعد-الإدلاء-بصوتها

هند-صبرى-تدلى-بصوتها
هند-صبرى-تدلى-بصوتها

هند-صبرى-تدلي-بصوتها
هند-صبرى-تدلي-بصوتها

هند-صبرى-فى-لجنة-الاقتراع
هند-صبرى-فى-لجنة-الاقتراع

هند-صبرى-مع-محررة-اليوم-السابع
هند-صبرى-مع-محررة-اليوم-السابع

هند-صبري
هند-صبري

هند-صبري-فى-السفارة-التونسية-بالقاهرة
هند-صبري-فى-السفارة-التونسية-بالقاهرة
 
 

تونس

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هند صبرى

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الانتخابات الرئاسية فى تونس

اليوم السابع بلس

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