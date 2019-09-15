نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة مكة المكرمة يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة

كتب محمد جمال

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يتشرّف الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعد غد الاثنين بغسل الكعبة المشرفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



ويشارك أمير منطقة مكة المكرمة فى غسيل الكعبة المشرّفة صاحب الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وأعضاء السلك الدبلوماسى للدول العربية والإسلامية المعتمدون لدى المملكة وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمعالى الوزراء وسدنة بيت الله الحرام وجموع من المواطنين.



وسيتشرّف بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذى يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى.



من جانبه أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أنّ المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله - وأبنائه البررة من بعده وصولاً إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عيدالعزيز- حفظهما الله- قد دأبوا على العناية والاهتمام بكل ما يُعنى بقضايا الإسلام والمسلمين، لاسيما الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة.



وأوضح أنّ العناية بالكعبة المشرفة ماهى إلا سمة من سمات قادة هذه البلاد المباركة، وأن تعظيمها والعناية بها من تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة؛ قال تعالى: { ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} ، وأنها سنة سار عليها الصحابة الكرام – رضوان الله علهم - والخلفاء من بعدهم عبر التاريخ المجيد لهذه الأمة .



وبيّن الشيخ السديس أن ما تم مؤخراً من أعمال صيانة دورية للكعبة المشرفة ما هو إلا شاهد صدق على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- من رعاية وعناية بقبلة المسلمين.