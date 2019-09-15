نصائح للتغلب على مرض السكر أبرزها الأكل الصحى والرياضة

فاطمة ياسر

عند الذهاب لمعمل التحاليل لإجراء تحليل مرض السكر وتكتشف أنك بالفعل مريض بهذا المرض، قد تشعر أن الحياة أسودت بسبب ما نسمعه عن هذا المرض المزمن، ولكن في حقيقة الأمر الإصابة بمرض السكر ليس بخطير حال استطاع المريض المقاومة وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

ويرجع السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكر العادات اليومية الخاطئة التي يقوم بها الشخص، كتناول الأطعمة المليئة بالدهون والسكريات بالإضافة إلي التاريخ الوراثي أو العائلي، وهنا يجب المتابعة لتجنب الإصابة بهذا المرض.

وهناك بعض النصائح الهامة التي يجب علي مريض السكر القيام بها للحد من مضاعفاته، ومنها:



1- تناول الخضروات الورقية لأنها غنية بالألياف التي تعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم.

2- الفواكه تعد من الأطعمة الصحية لمريض السكر ولذا في حالة رغبتك في تناول سكريات يمكنك تناول ثمرة من الفاكهة.

3- الحفاظ علي الوزن وتجنب حدوث زيادة، مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل دائم.

4- التقليل من تناول الحلويات و المشروبات الغازية.