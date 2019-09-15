سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

نصائح للتغلب على مرض السكر أبرزها الأكل الصحى والرياضة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:00 ص
نصائح للتغلب على مرض السكر أبرزها الأكل الصحى والرياضة مرض السكر
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عند الذهاب لمعمل التحاليل لإجراء تحليل مرض السكر وتكتشف أنك بالفعل مريض بهذا المرض، قد تشعر أن الحياة أسودت بسبب ما نسمعه عن هذا المرض المزمن، ولكن في حقيقة الأمر الإصابة بمرض السكر ليس بخطير حال استطاع المريض المقاومة وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

ويرجع السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكر العادات اليومية الخاطئة التي يقوم بها الشخص، كتناول الأطعمة المليئة بالدهون والسكريات بالإضافة إلي التاريخ الوراثي أو العائلي، وهنا يجب المتابعة لتجنب الإصابة بهذا المرض.

وهناك بعض النصائح الهامة التي يجب علي مريض السكر القيام بها للحد من مضاعفاته، ومنها:

1-  تناول الخضروات الورقية لأنها غنية بالألياف التي تعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم.

2- الفواكه تعد من الأطعمة الصحية لمريض السكر ولذا في حالة رغبتك في تناول سكريات يمكنك تناول ثمرة من الفاكهة.

3-  الحفاظ علي الوزن وتجنب حدوث زيادة، مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل دائم.

4-  التقليل من تناول  الحلويات و المشروبات الغازية

 

 


السكر

مرض السكر

الحد من مضاعفات مرض السكر

نصائح لتجنب مرض السكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدًا.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر طبقًا للحد الأدنى

غدًا.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر طبقًا للحد الأدنى

3 محاور رئيسية تطرق إليها مؤتمر الشباب الثامن.. تعرف عليها

3 محاور رئيسية تطرق إليها مؤتمر الشباب الثامن.. تعرف عليها

للطلاب الجدد.. تعرف على 7 أوراق مطلوبة للتقديم بالجامعات

للطلاب الجدد.. تعرف على 7 أوراق مطلوبة للتقديم بالجامعات

شاهد.. أعمال الحفائر واستخراج صف من "الكباش" قرب مدخل معابد الكرنك

شاهد.. أعمال الحفائر واستخراج صف من "الكباش" قرب مدخل معابد الكرنك

قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل

قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل

قبل انطلاقها بساعات..طرق النهضة الإخوانية غير المشروعة بانتخابات رئاسة تونس

قبل انطلاقها بساعات..طرق النهضة الإخوانية غير المشروعة بانتخابات رئاسة تونس

تعرف على المستندات المطلوبة للتقرير الفنى للمبانى المخالفة المراد التصالح عليها

تعرف على المستندات المطلوبة للتقرير الفنى للمبانى المخالفة المراد التصالح عليها

اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة