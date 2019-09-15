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موقع التنسيق: غلق كافة خدمات الثانوية العامة 2019 الثانية ظهرا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:12 م
موقع التنسيق: غلق كافة خدمات الثانوية العامة 2019 الثانية ظهرا تنسيق القبول بالجامعات 2019
كتب وائل ربيعى

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أعلن موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم غلق كافة خدمات الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 15-9-2019 الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف موقع التنسيق، أن الموقع يستقبل الآن طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة والدور الثاني ويفتح باب تسجيل رغبات للمستنفدين والمتخلفين عن المراحل السابقة.

كان مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أعلن أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من غد الإثنين حتى الأربعاء المقبل.

 

 

 


موقع التنسيق

مكتب التنسيق

خدمات الثانوية العامة

تنسيق 2019

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