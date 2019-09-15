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منصف المرزوقى يعلن خسارته فى الانتخابات: فشلت فى إقناع الناخبين ببرنامجى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:50 م
منصف المرزوقى يعلن خسارته فى الانتخابات: فشلت فى إقناع الناخبين ببرنامجى المرزوقى
كتبت – هناء أبو العز

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أعلن محمد المنصف المرزوقى، المرشح للانتخابات الرئاسية، والرئيس الأسبق لتونس، خسارته في سباق الانتخابات، اليوم عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "الفيس بوك".

وأكد المرزوقي تحمله المسؤولية كاملة لفشله في إقناع الناخبين، واصفا النتائج بالمخيبة للآمال.

وكتب المرزوقى على الفيس بوك: "بعد النتائج المخيبة للآمال في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أتحمل كامل المسؤولية في فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصي وببرنامجي لقيادة تونس في الخمس سنوات المقبلة، وفي انتظار التبعات المنطقية للأمر التي سيتم الإعلان عنها حال استكمال المسار الانتخابى".

 

تونس

الانتخابات التونسية

المرزوقى

انتخابات تونس

اخوان تونس

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